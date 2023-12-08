В Петербурге продают уникальный Mercedes-Benz за 9 млн рублей

На "Авито Авто" выставлен редчайший родстер 500K с 5-литровым двигателем и компрессором.

На платформе "Авито Авто" размещено объявление о продаже исключительно редкого экземпляра Mercedes-Benz 500K 1936 года выпуска. Этот автомобиль, созданный вручную на заводе в Зиндельфингене, представляет собой один из всего 342 произведенных экземпляров, ставших символом автомобилестроения 1930-х годов.

Автомобиль выполнен в кузове родстер с белоснежным окрасом. Под капотом скрывается 5-литровый восьмицилиндровый мотор с компрессором, развивающий 160 лошадиных сил. Модель, разработанная под руководством знаменитого конструктора Фридриха Гейгера, оснащена революционными для своего времени решениями: независимой подвеской, гидравлическими тормозами, безопасным стеклом и электрическими стеклоочистителями.

Ранее сообщалось, что петербуржца ждёт суд за замену колёс на каршеринговом автомобиле.

Фото: пресс-служба "Авито"