В разработке бюджетной версии Actros C принимали участие немецкие инженеры.

В России появились бюджетные тягачи Mercedes-Benz из Китая. Их собирают на совместном предприятии Daimler-Foton. Специалисты потратили 4 года, чтобы создать идеальный и недорогой тягач, рассказал портал 110km.ru.

В разработке бюджетной версии Actros C принимали участие немецкие инженеры, поэтому по надежности и качеству они не будут особо отличаться от оригинальных европейских тягачей. Тягачи получили упрощенный экстерьер и недорогую отделку кабины, а также локализованные агрегаты.

В Россию привезли тягачи, оснащенные рядными 6-цилиндровыми моторами, роботизированными 12-ступенчатыми коробками. Все агрегаты – китайского производства. Продавцы просят за тягач не менее 12 млн рублей. В Китае цены на 40% ниже.

Ранее стало известно, какие российские электромобили появятся в 2024 году

Фото: Daimler