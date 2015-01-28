Часть тягачей Foton временно не поступит к дилерам – Росстандарт приостановил отгрузку из-за проверки

Ограничения не касаются автомобилей, уже находящихся у официальных представителей марки.

Росстандарт приостановил отгрузку седельных тягачей Foton Galaxy 4x2 и Foton A 6x4 со складов производителя. Речь идёт о тех единицах техники, которые ещё не были отправлены дилерам по состоянию на 16 июля 2025 года. Основанием для такого решения стала внеплановая проверка, проведённая в мае среди крупнейших поставщиков грузовиков в России. Об этом рассказал 110km.ru.

Ограничения не касаются автомобилей, уже находящихся у официальных представителей марки. Эти тягачи можно продавать, регистрировать и использовать в коммерческих перевозках. В "Фотон Мотор" уточняют, что речь идёт о несоответствиях в документации и отдельных параметрах, которые не влияют на безопасность движения.

Аналогичные предписания получили и другие производители грузовой техники, что говорит о масштабности инспекционной кампании. Ожидается, что это временно изменит расстановку сил на рынке: могут укрепиться позиции российских марок и новых китайских игроков.

Тем временем Foton продолжает активно продвигать другие модели, включая Foton R и Foton A 4x2. Также компания готовит спецпредложения на доступные автомобили, чтобы сохранить темпы продаж. После устранения всех замечаний и согласования с ведомством, Galaxy 4x2 и A 6x4 снова появятся в дилерских центрах — уже с обновлённой документацией и улучшенным позиционированием.

Фото: unsplash (Marcin Jozwiak)