Вуди Харрельсона расстреляли на съёмочной площадке фильма "Веном 2"

Во вторник, 18 февраля, в сети появилось видео со съёмочной площадки фильма "Веном 2" от Marvel. Видеоролик опубликован в Twitter.
На кадрах появляется суперзлодей будущего сиквела Клетус Кэседи (Карнаж). Отметим, что роль этого персонажа досталась голливудскому актеру Вуди Харрельсону.
На кадрах видно, что за ним гонится полицейский. Харрельсон останавливается и поднимает руки, в него стреляют, но он не намерен сдаваться.
Выход сиквела "Венома" запланирован на осень 2020 года.
Ранее мы подробно рассказывали о главном антагонисте из "Венома 2".
Видео:Let"s Talk Carnage!/Twitter
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