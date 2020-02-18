Вуди Харрельсона расстреляли на съёмочной площадке фильма "Веном 2"

Выход блокбастера запланирован на осень 2020 года.

Во вторник, 18 февраля, в сети появилось видео со съёмочной площадки фильма "Веном 2" от Marvel. Видеоролик опубликован в Twitter.

На кадрах появляется суперзлодей будущего сиквела Клетус Кэседи (Карнаж). Отметим, что роль этого персонажа досталась голливудскому актеру Вуди Харрельсону.

На кадрах видно, что за ним гонится полицейский. Харрельсон останавливается и поднимает руки, в него стреляют, но он не намерен сдаваться.

Выход сиквела "Венома" запланирован на осень 2020 года.

Ранее мы подробно рассказывали о главном антагонисте из "Венома 2".

Видео:Let"s Talk Carnage!/Twitter