В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед". Американские критики поделились впечатлениями в Твиттере.
Американским критикам очень понравился мультфильм. Также критики предупредили, что мультфильм не самый лучший в студии Pixar.
"Мультфильм красивый и эмоциональный, но по большому счету, это стандартная приключенческая история о путешествии, которую усиливает прекрасный финал. Это хорошо, а не здорово — разочарование для Pixar",
—пигет пользователь.
Напомним, что главных героев в мультфильме озвучили Том Холланд и Крис Пратт. Режиссёром ленты выступил Дэн Скэнлон, ранее работавший над мультфильмом "Университет монстров". Cюжет мультика перенесет зрителя в волшебный мир, где живут тролли, кентавры, гномы и другие сказочные существа. Все они лишились своих сил и живут самой обычной жизнью.
Выход киноленты запланирован на март 2020 года.
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Видео:Disney Россия
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