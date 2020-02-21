Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Весной критики советуют посмотреть ленты "Вне игры", "Вперед", "Банкир", "Бладшот" и "Охота".

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, какие фильмы стоит посмотреть россиянам пол мнению критиков. Соответствующий список опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Всего в рейтинге 77 кинокартин. Критики разделили фильмы их по дате премьеры. Так, весной специалисты советуют посмотреть ленты "Вне игры", "Вперед", "Банкир", "Бладшот" и "Охота". А летом предлагается купить билет на такие фильмы, как "Чудо-женщина: 1984", "Кэндимен", "Душа" и "Топ Ган: Мэверик". Осенью среди популярных киноновинок анонсированы киноленты "Охотник на монстров" и "Заклятие 3: По воле дьявола".

Также критики напомнили, что перед новым годом состоится премьера комедии "Поездка в Америку 2" с Эдди Мерфи.

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