Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение" Адама Маккея. Об этом пишет издание Variety.

Проект получил название "Не смотри вверх". История расскажет о двух ученых, открывших астероид, который через полгода должен столкнуться с Землей. Съемки картины начнутся в апреле текущего года. Премьера фильма запланирована на конец 2020 года. Выпуском картины занимается стриминговая платформа Netflix.

Маккей заявил, что рад сотрудничеству с Лоуренс. Он отметил, что для него большая ответственность подготовить крупный проект для онлайн-платформы.

