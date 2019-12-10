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Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение"

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Проект получил название "Не смотри вверх".

Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение" Адама Маккея. Об этом пишет издание Variety.

Проект получил название "Не смотри вверх". История расскажет о двух ученых, открывших астероид, который через полгода должен столкнуться с Землей. Съемки картины начнутся в апреле текущего года. Премьера фильма запланирована на конец 2020 года. Выпуском картины занимается стриминговая платформа Netflix.

Маккей заявил, что рад сотрудничеству с Лоуренс. Он отметил, что для него большая ответственность подготовить крупный проект для онлайн-платформы.

Ранее продюсер Андрея Губина заявил о возвращении артиста на сцену.

Видео: YouTube / PeaceThechannel, TheEllenShow, The Late Show with Stephen Colbert, The Graham Norton Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Теги: адам маккей, дженнифер лоуренс, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Тема дня,

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