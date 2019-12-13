Продюсер Андрея Губина заявил о возвращении артиста на сцену

Ващишин отметил, что у Андрея все хорошо. "Теперь я чувствую: он вернется".

Саунд-продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин прокомментировал возвращение артиста на сцену. Он заявил, что дела у музыканта обстоят нормально, "идет работа". При этом разглашать подробности Ващишин особо не может, так как это мешает Андрею заниматься творчеством. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Слухи о возвращении Губина на сцену появились два месяца назад. В середине декабря Тарас Ващишин опубликовал в Instagram совместную с артистом фотографию, сделанную в музыкальной студии. Свой пост продюсер подписал так: "У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется".

Вскоре Губин опроверг информацию о возвращении и назвал все это "чушью". Он отметил, что выступать больше не хочет. Ващишин по-прежнему продолжает утверждать обратное.

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Видео: YouTube / Nataliya Sokalskaya, Karakoz Vocal Studio