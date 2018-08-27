Певец готовит несколько творческих сюрпризов.

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.

По его словам, 45-летний артист готовит поклонникам несколько творческих сюрпризов. "У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим", - написал Ващишин. Когда именно вернется Губин на сцену, пока неизвестно.

Напомним, Андрей Губин перестал выступать в середине 2000-х гг. из-за проблем со здоровьем. За время отсутствия у артиста накопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты.

В период затворничества музыкант жил на авторские отчисления. Большую часть времени артист проводил в московской квартире, часто ездил на родину, в Уфу, и в Таиланд.

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Фото: Instagram / tarasbeat