Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
По его словам, 45-летний артист готовит поклонникам несколько творческих сюрпризов. "У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим", - написал Ващишин. Когда именно вернется Губин на сцену, пока неизвестно.
Напомним, Андрей Губин перестал выступать в середине 2000-х гг. из-за проблем со здоровьем. За время отсутствия у артиста накопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты.
В период затворничества музыкант жил на авторские отчисления. Большую часть времени артист проводил в московской квартире, часто ездил на родину, в Уфу, и в Таиланд.
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Фото: Instagram / tarasbeat
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