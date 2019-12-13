Им стал Дени Вильнев.

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия. Премию вручат Дени Вильневу 9 января.

За последние 10 лет Дени Вильнев снял шесть полнометражных картин. В их числе "Пожары", "Пленницы", "Враг", "Убийца", "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049". Пять фильмов были номинированы на "Оскар", две получили награду. "Прибытие" наградили за лучший монтаж звука, а "Бегущий по лезвию 2049" — за лучшую работу оператора и лучшие визуальные эффекты.

Осенью 2020 года выйдет новый фильм Дени Вильнева под названием "Дюна". Картину сняли по мотивам первой части научно-фантастического романа Фрэнка Герберта о песчаной планете Арракис. Главную роль исполнил Тимоте Шаламе. Также в фильме сыграли Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и другие актеры.

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Видео: YouTube / BAFTA Guru