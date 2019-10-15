В Сети появились первые кадры со съемок фильма "Отряд самоубийц 2"

Режиссер Джеймс Ганн провел пробы для померанского шпица Джорджи.

Во вторник, 15 октября, в сети появились кадры со съемочной площадки фильма "Отряд самоубийц 2". Ролик опубликован в официальном Instagram режиссера Джеймса Ганна.

Режиссер провел пробы для померанского шпица Джорджи.

Очень важные пробы вместе с моей подругой Джорджи с площадки „Отряда самоубийц заявил Ганн

Также Джеймс Ганн заявил, что шпиц любит его больше, чем чем Тома Холланда.

Напоним, что премьера "Отряда самоубийц 2" анонсирована на 5 августа 2021 года. По сюжету команда из опасных преступников действует в интересах правительства. Предполагается, что отряд будет разбираться с харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.

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Видео:jamesgunn/Instagram