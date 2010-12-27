В Сети появились первые кадры iPhone 12

Дизайнер Вениамин Гескин рисует гаджеты, опираясь на информацию о грядущих новинках IT-рынка, полученную от источников.

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который может быть представлен широкой публике в 2020 году.

Диагональ экрана составит 6,7 дюйма. Камера, датчики освещенности, микрофон, динамик будут находиться в тонкой рамке корпуса.

Дизайнер Вениамин Гескин рисует гаджеты, опираясь на информацию о грядущих новинках, полученную от источников. Он был первым, кто показал максимально близкие к оригиналу iPhone X и iPhone XS.

В начале сентября компания Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Продажи стартовали 20 сентября, однако, на складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro.

Фото: Twitter/ Ben Geskin