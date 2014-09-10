В Сети появились фото нового внедорожника Haval H5

Один из пользователей Instagram опубликовал фотографии нового внедорожника Haval H5 китайской автомобильной компании Haval.

В дизайне автомобиля выделяются круглые фары головной оптики в стиле Ford Bronco, а также переработанные бамперы и массивная решетка радиатора.

Внутри салона Haval H5 находится передняя консоль с цифровой панелью приборов в виде планшета. Стоит отметить большой дисплей мультимедийной системы, два подстаканника и глубокая ниша для смартфона.

Под капотом внедорожника будет встроен современный двигатель объемом 2 литра и мощностью 190 лошадиных сил.

Премьера нового Haval H5 состоится до конца 2020 года. Первые продажи автомобиля в Китае назначены на первый квартал 2021 года.

Ранее компания Nissan опровергла слухи об уходе с авторынка Европы.

Видео: YouTube / HAVAL Australia