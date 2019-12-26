В Nissan опровергли слухи об уходе с рынка Европы

Компания называет подобные слухи информационным вбросом.

Японская компания Nissan продолжит укреплять позиции на европейском рынке и выводить новые модели. Об этом заявили в компании и тем самым опровергли слухи о том, что автобренд собирается уйти с рынка Европы.

Компания называет подобные слухи информационным вбросом. В это же время Nissan наоборот планирует усилить продуктовую линейку и повысить конкурентоспособность марки на территории Европы.

Обновление европейской линейки Nissan началось в конце 2019 года с нового Nissan Juke и продолжится со следующим Nissan Qashqai. Затем дебютирует и новый Nissan X-Trail, а укрепить позиции марки в сегменте электрокаров должен будет новый кроссовер Ariya EV.

При этом в Испании после карантина уже частично возобновилась работа. В России работу планируют начать уже 18 мая. На заводе Nissan в Петербурге сократят четверть сотрудников/

Видео: YouTube/ Nissan