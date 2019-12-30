Вышла новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино"

"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино". За три дня эпизод набрал на YouTube более 1,4 млн просмотров.
Новый год – это время не только считать литры молока, надоенные за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая усталость, герои мультсериала устраивают корпоратив с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В концерте принимает участие "столичная звезда", няня Веры Павловны. Она вместе с Галчонком споет песню "Кто там?".
Следом за одной серией следует вторая, в которой герои наряжают дом к празднику и готовят ужин. В гости должны приехать родители дяди Федора. Стоит отметить, что Новый год в Простоквашино выдался без снега. Герои ходят по улице в кедах и с зонтиком.
Однако после письма Деду Морозу снег все-таки появляется.
"Возвращение в Простоквашино" – это продолжение серии советских мультфильмов, снятых по мотивам книги Эдуарда Успенского. Первая серия появилась в начале апреля 2018 года. С тех пор "Союзмультфильм" выпускает по серии в месяц. В новом мультсериале Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина – Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора – Юлия Меньшова. Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова, а Дядя Федор - голосом юного актера Алексея Онежена.
Ранее мы писали, что в сети появилась последняя часть мультфильма о медвежонке Умке.
Видео: YouTube / "Союзмультфильм"
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