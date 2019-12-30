Вышла новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино"

В новом эпизоде можно услышать, как няня Веры Павловны поет песню "Кто там?" с Галчонком.

"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино". За три дня эпизод набрал на YouTube более 1,4 млн просмотров.

Новый год – это время не только считать литры молока, надоенные за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая усталость, герои мультсериала устраивают корпоратив с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В концерте принимает участие "столичная звезда", няня Веры Павловны. Она вместе с Галчонком споет песню "Кто там?".

Следом за одной серией следует вторая, в которой герои наряжают дом к празднику и готовят ужин. В гости должны приехать родители дяди Федора. Стоит отметить, что Новый год в Простоквашино выдался без снега. Герои ходят по улице в кедах и с зонтиком.

Однако после письма Деду Морозу снег все-таки появляется.

"Возвращение в Простоквашино" – это продолжение серии советских мультфильмов, снятых по мотивам книги Эдуарда Успенского. Первая серия появилась в начале апреля 2018 года. С тех пор "Союзмультфильм" выпускает по серии в месяц. В новом мультсериале Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина – Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора – Юлия Меньшова. Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова, а Дядя Федор - голосом юного актера Алексея Онежена.

Ранее мы писали, что в сети появилась последняя часть мультфильма о медвежонке Умке.

Видео: YouTube / "Союзмультфильм"