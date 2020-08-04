Вышел первый трейлер фильма о плененных социологах "Шугалей-2"

Премьера запланирована на сентябрь этого года.

В сети появился первый трейлер второй части фильма "Шугалей-2". Сюжет основан на реальных событиях.

История рассказывает о социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые приехали в Ливию, чтобы провести исследование общественного мнения. В ходе работы они обнаружили, что в стране существует проблема распространения терроризма. За полученные сведения россиянам пришлось дорого заплатить – их похитили в Триполи и заключили в тюрьму "Митига".

Больше года россияне пытаются добиться освобождения ученых. Внимание властей и общественности привлекают при помощи фильмов.

Режиссером второй части выступил Максим Бриус, продюсерское кресло занял Сергей Щеглов. В продолжение истории зрители получат ответы на вопросы о дальнейшей судьбе плененных социологов.

Премьера запланирована на сентябрь этого года.

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Фото: постеры из фильма "Шугалей-2"

Видео: ВКонтакте / Шугалей