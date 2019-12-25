В Сети объявились первые участники конкурса #Ленинградскийсадовод

Урожая ждут даже котики.

В социальных сетях начали появляться фотографии с хештегом #Ленинградскийсадовод. Конкурс постепенно набирает популярность среди жителей 47-ого региона. Очередная подборка конкурсантов была опубликована в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Напомним, что по правилам за призы борются авторы снимков с саженцами, растущими на грядке, балконе или в теплице. В кадр некоторых участников попали домашние питомцы, ожидающие появления урожая.

Итоги #Ленинградскийсадовод объявят 28 апреля.

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Фото: ВКонтакте / danilux, id309087409, id171079329, lenobl; Instagram / vladilena_rybak