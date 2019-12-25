В Петербурге запустили образовательные онлайн-марафоны для людей старше 50 лет

Пенсионеров учат пользоваться онлайн-конференцией, прививают полезные привычки и помогают разобраться в соцпроектах.

В период самоизоляции для петербуржцев за 50 нашли полезное и удобное увлечение: в АНО "Серебряный возраст" организовали несколько образовательных онлайн-марафонов. Как сообщила координатор проекта Юлия Мальцева, для старших запустили дистанционный марафон о полезных привычках и курс по подаче заявок на конкурс "Доброволец России".

В первую очередь, "серебряных" петербуржцев научили пользоваться программой ZOOM, которая стала популярной именно во время пандемии. Горожанам объяснили, как пользоваться онлайн-конференцией во время самих марафонов или просто для общения небольшими группами. Одна из волонтеров уже успела провести несколько онлайн-встреч разговорного клуба по английскому языку.

В марафоне по полезным привычкам петербуржцам рассказывают о правильном режиме дня, питании, водном балансе, а также добавляют движения в ограниченный сейчас запретами образ жизни – устраивают зарядки и даже уборки. Курсы проходят под наблюдением тренеров-экспертов в области физкультуры, питания и психологии. В течение второго курса пенсионеров учат грамотно составлять заявки на конкурс "Доброволец России" и разбираться в социальных проектах.

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Фото: Piter.TV