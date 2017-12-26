В Сеть слили интимные фото Хайди Клум и ее молодого любовника

В Интернете появились фотографии топлесс 44-летней Хайди Клум и ее 28-летнего любовника.

Папарацци застукали немецкую супермодель Хайди Клум на мексиканской вилле вместе с 28-летним любовником. В молодом человеке журналисты узнали гитариста музыкальной группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Парочка сначала загорала на солнце, а после направилась в бассейн. При этом, модель красовалась перед партнером топлесс. В Интернет попали фотографии в обнаженном виде.

Слухи об отношениях двух звезд начали распространяться в марте 2018 года. Молодых людей увидели за ужином в одном из ресторанов Западного Голливуда.

Напомним, что ранее девушка встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем. Влюбленные завершили отношения в сентябре 2017 года. Причиной расставания послужили многочисленные измены со стороны партнера. До этого модель была в браке с певцом Силом. От супруга у Хайди осталось четверо детей: 13-летняя Хелена, 12-летний Генри, 11-летний Йохан и 8-летняя Лу.

Напомним, что ранее в сети появились голые снимки голливудской актрисы Лейтон Мистер.

Фото: The Daily Mail.