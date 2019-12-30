"Star Wars: Underworld" снимали во второй половине 2000-х.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Сеть попали фрагменты из отмененного сериала по "Звездным войнам". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Holonet.

Напомним, что сериал "Star Wars: Underworld" снимали во второй половине 2000-х. Однако стоимость производства оказалась настолько большой, что проект закрыли.

На отрывках сериала показана столица Галактической Империи. На планете Корусант неизвестный персонаж становится обладателем схемы корабля класса "Звездный разрушитель". Вторая часть ролика затрагивает съемочный процесс.

Напомним, что в 2019 году на тему "Звездных войн" вышел сериал "Мандалорец".

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Видео: YouTube / The Lore Master