Положения определяют обязанности координаторов постельных сцен.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в киноиндустрии США установили новые правила съемок интимных сцен. Об этом сообщается на сайте организации SAG-AFTRA.

Новые поправки касаются обязанностей координаторов постельных сцен. Гильдия киноактеров намерена следить за за репетициями и обеспечивать действительно "закрытые съемки". Кроме того, согласно новым правилам актерам гарантируют, что финальный монтаж будет соответствовать договорным обязательствам.

В ноябре минувшего года аналогичные поправки внесли кинематографисты Великобритании.

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Видео:Durex Russia/YouTube