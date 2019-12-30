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В киноиндустрии США установили новые правила съемок интимных сцен

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Положения определяют обязанности координаторов постельных сцен.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в киноиндустрии США установили новые правила съемок интимных сцен. Об этом сообщается на сайте организации SAG-AFTRA.

Новые поправки касаются обязанностей координаторов постельных сцен. Гильдия киноактеров намерена следить за за репетициями и обеспечивать действительно "закрытые съемки". Кроме того, согласно новым правилам актерам гарантируют, что финальный монтаж будет соответствовать договорным обязательствам.

В ноябре минувшего года аналогичные поправки внесли кинематографисты Великобритании.

Ранее мы сообщали о том, что Илон Маск выпустил танцевальный трек.

Видео:Durex Russia/YouTube

Теги: кино, культура, мировые новости
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Мировые новости,

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