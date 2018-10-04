В открытый доступ в Интернете попали данные о системе для слежки за россиянами

Австралийские программисты заявили, что Nokia Networks передает данные о пользователях правоохранительным органам.

Австралийская компания по кибербезопасности опубликовала схему слежки за россиянами. Специалисты UpGuard определили, что за пользователями следят их мобильные телефоны. Они сослались на сведения, полученные благодаря незащищенной информации в Сети от сотрудника Nokia Networks.

Иностранцы установили, что компания случайно слила в Интернет механизм слежки за клиентами. Некоторое время он был доступен для общего доступа. Всего опубликовано почти 1,7 терабайта данных, которые имеют отношение к телекоммуникационному провайдеру России. Среди размещенных данных - фотографии, инструкции по работе системы технических средств, отвечающей за оперативно-розыскные мероприятия.

UpGuard добавила, что система отправляет информацию в правоохранительные органы. Массив опубликованных данных включает в себя схемы подключения и установки оборудования от Nokia Siemens Networks, срок использования - с 2014 по 2016 года. Таким образом, российские власти имеют коды доступа к идентификации абонентов, их IP-адресам, знают о местоположении каждого потребителя продукта.

После поднятия общественного резонанса все данные исчезли из открытого доступа.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

