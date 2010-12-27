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Исследователи выяснили о чем чаще всего врут пользователи сайтов знакомств
Сегодня, 8:44
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nadiputintseva
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Исследователи выяснили о чем чаще всего врут пользователи сайтов знакомств

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Компания «Лаборатория Касперского» выяснила, о чем рвут посетители сайтов знакомств

«Лаборатория Касперского» провела исследование, в ходе которого выяснилось, о чем любят приукрашивать люди на сайтах знакомств

Среди опрошенных около 57% сознались в том, что указывали в своих анкетах недостоверную информацию о себе. Такие действия они предпринимали, чтобы привлечь интерес собеседника к своей кандидатуре. Вторым распространенным мотивом послужила слежка за своей второй половинкой.

Принимавшие участие в исследовании подтвердили, что сталкивались с подделкой возраста и ненастоящими фотографиями. Выяснилось также, что пользователи приукрашивают свое материальное положение, сексуальные предпочтения и профессию. 

Теги: исследования , новости россии , опросы
Категории: Новости России

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