В Сестрорецке ввели в эксплуатацию больничный комплекс с роддомом

Пациенты смогут его посетить уже в 2020 году.

В Сестрорецке ввели в эксплуатацию больницу с роддомом. Об этом сообщили представители Госстройнадзора по Петербургу. Чиновники одобрили два объекта медицинского комплекса.

По данным пресс-службы регионального Комитета по инвестициям, здания возведены по адресу улица Пограничников, дома под номерами 2 и 4. На территории больницы кроме родительного отделения также располагается хирургическое, реабилитационное, восстановительного лечения, а также женская консультация и консультативно-диагностический центр.

Больница начнет принимать пациентов уже с конца третьего квартала 2020 года. В общей сложности в строительство вложено около одного миллиарда рублей.

Ранее лечение в Городской больнице №40 Курортного района.

Фото: Piter.tv

