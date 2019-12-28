Лечение в Городской больнице №40 Курортного района

История больницы 40 в Сестрорецке
Городская больница №40 Курортного района является одним из самых старейших медучреждений Петербурга. Первый стационар на 50 коек открылся 14 ноября 1748 года при оружейном заводе в Сестрорецке. Это была одна из первых больниц-прародительниц современной клиники.
С XVIII по XXI вв. менялось только число коек, название и местоположение лечебного учреждения в городе. Больница являлась правопреемником предыдущих медучреждений и оставалась единственным стационаром для жителей Сестрорецка.
Важный этап в развитии здравоохранения в России и, в частности, в развитии сестрорецкой больницы, был связан с земской реформой (одна из либеральных "великих реформ" Александра II, которая предусматривала создание системы местного самоуправления в сельской местности — земских учреждений или просто земства – прим. Ред.). В 1874 году Сестрорецкая волость получила врача, который сразу же столкнулся с серьезной проблемой – у него не было постоянного приемного покоя. Лишь через 10 лет, в 1884 году, под земскую больницу для женщин и детей передали освободившиеся Никольские казармы. Весь штат состоял из врача, фельдшера и акушерки.
С тех пор состав медперсонала в больнице заметно увеличился и изменился. Вместе с тем поменялось и техническое оснащение учреждения. В последние годы в больнице сделали капитальный ремонт и перепланировку помещений для бассейна и водогрязелечебницы. На базе 40-й больницы открылись пять новых отделений.
Больница 40 Сестрорецк
В результате Городская больница №40 Курортного района стала одним из самых мощных стационаров Санкт-Петербурга, в котором находится 1000 коек. Больница занимает ведущее место по числу восстановительного лечения и медицинской реабилитации в России. Стационар славится своим техническим оснащением и отличным состоянием материально-технической базы.
В больнице используются самые передовые технологии, существующие сегодня в медицине. Здесь выполняется 25 видов высокотехнологичных операций по 9 основным профилям: онкология, хирургия, урология, гинекология, травматология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология и оториноларингология.
Врачи медучреждения применяют 148 методов лечения с использованием новейшего оборудования, которое позволяет оказывать помощь на уровне ведущих мировых клиник. В больнице №40 Курортного района работают 11 докторов, 53 кандидата медицинских наук и более 160 врачей высшей квалификационной категории. Многие из них владеют английским языком. Для иностранных туристов оборудованы палаты повышенной комфортности.
Робот Da Vinci Si
Главной гордостью 40-й больницы Сестрорецка является роботизированный хирургический комплекс Da Vinci Si HD. С его помощью хирурги медучреждения могут выполнять сложнейшие малоинвазивные операции с минимальными разрезами и кровопотерями. Стоит отметить, что больница №40 стала первой больницей из всех городских медучреждений, у которой оказалась на вооружении эта хирургическая система. Сегодня при помощи Da Vinci Si врачи выполнили более 1500 операций.
Больница 40 Курортного района
Восстановительное лечение и реабилитация остаются одним из основных направлений в работе Городской больницы №40 Курортного района. Уже более 40 лет на базе медицинского учреждения работает Городской центр восстановительной медицины и реабилитации. Здесь находится более половины всех городских коек по восстановлению и реабилитации. За все время существования центра через него прошло более 250 тысяч пациентов, которые получили высококвалифицированную и доступную медицинскую помощь.
Фото: Piter.TV, gb40.ru
Видео: Piter.TV
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