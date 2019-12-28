Лечение в Городской больнице №40 Курортного района

Сегодня 40-я больница является одним из самых крупных бюджетных многопрофильных медучреждений Петербурга, которому по праву есть чем гордиться. За несколько последних лет она вышла за рамки провинциальной клиники районного значения. Одно из лучших учреждений здравоохранения в городе приобрело широкую популярность и теперь востребовано у пациентов по всей стране и даже за ее пределами.

История больницы 40 в Сестрорецке

Городская больница №40 Курортного района является одним из самых старейших медучреждений Петербурга. Первый стационар на 50 коек открылся 14 ноября 1748 года при оружейном заводе в Сестрорецке. Это была одна из первых больниц-прародительниц современной клиники.

С XVIII по XXI вв. менялось только число коек, название и местоположение лечебного учреждения в городе. Больница являлась правопреемником предыдущих медучреждений и оставалась единственным стационаром для жителей Сестрорецка.

Важный этап в развитии здравоохранения в России и, в частности, в развитии сестрорецкой больницы, был связан с земской реформой (одна из либеральных "великих реформ" Александра II, которая предусматривала создание системы местного самоуправления в сельской местности — земских учреждений или просто земства – прим. Ред.). В 1874 году Сестрорецкая волость получила врача, который сразу же столкнулся с серьезной проблемой – у него не было постоянного приемного покоя. Лишь через 10 лет, в 1884 году, под земскую больницу для женщин и детей передали освободившиеся Никольские казармы. Весь штат состоял из врача, фельдшера и акушерки.

С тех пор состав медперсонала в больнице заметно увеличился и изменился. Вместе с тем поменялось и техническое оснащение учреждения. В последние годы в больнице сделали капитальный ремонт и перепланировку помещений для бассейна и водогрязелечебницы. На базе 40-й больницы открылись пять новых отделений.

Больница 40 Сестрорецк

В результате Городская больница №40 Курортного района стала одним из самых мощных стационаров Санкт-Петербурга, в котором находится 1000 коек. Больница занимает ведущее место по числу восстановительного лечения и медицинской реабилитации в России. Стационар славится своим техническим оснащением и отличным состоянием материально-технической базы.

В больнице используются самые передовые технологии, существующие сегодня в медицине. Здесь выполняется 25 видов высокотехнологичных операций по 9 основным профилям: онкология, хирургия, урология, гинекология, травматология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология и оториноларингология.

Врачи медучреждения применяют 148 методов лечения с использованием новейшего оборудования, которое позволяет оказывать помощь на уровне ведущих мировых клиник. В больнице №40 Курортного района работают 11 докторов, 53 кандидата медицинских наук и более 160 врачей высшей квалификационной категории. Многие из них владеют английским языком. Для иностранных туристов оборудованы палаты повышенной комфортности.

Робот Da Vinci Si

Главной гордостью 40-й больницы Сестрорецка является роботизированный хирургический комплекс Da Vinci Si HD. С его помощью хирурги медучреждения могут выполнять сложнейшие малоинвазивные операции с минимальными разрезами и кровопотерями. Стоит отметить, что больница №40 стала первой больницей из всех городских медучреждений, у которой оказалась на вооружении эта хирургическая система. Сегодня при помощи Da Vinci Si врачи выполнили более 1500 операций.

Больница 40 Курортного района

Восстановительное лечение и реабилитация остаются одним из основных направлений в работе Городской больницы №40 Курортного района. Уже более 40 лет на базе медицинского учреждения работает Городской центр восстановительной медицины и реабилитации. Здесь находится более половины всех городских коек по восстановлению и реабилитации. За все время существования центра через него прошло более 250 тысяч пациентов, которые получили высококвалифицированную и доступную медицинскую помощь.

Фото: Piter.TV, gb40.ru

Видео: Piter.TV