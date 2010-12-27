В Сестрорецке у менеджера "Росгосстраха" угнали люксовое авто

Сумма ущерба составила 5,8 млн рублей.

Утром 18 июня в полицию Курортного района обратилась 53-летняя сотрудница страховой компании "Росгосстрах". Женщина заявила о пропаже люксового авто марки Mercedes-Benz S 63 2015 года выпуска. Об этом сообщает "Фонтанка".

Потерпевшая рассказала, что оставила машину на ночь на парковке отеля VODA в Сестрорецке (Приморское шоссе, 256). Утром она обнаружила пропажу. Иномарка застрахована по каско и ОСАГО в компании "Росгосстрах". Ущерб составил 5,8 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщиков и машину ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге угнали Toyota Land Cruiser стоимостью 4,9 млн рублей.

Фото: Piter.TV