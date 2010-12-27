В Петербурге угнали Toyota Land Cruiser стоимостью 4,9 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В воскресенье, 16 июня, в полицию Колпинского района пришла 41-летняя женщина и заявила о пропаже дорогого автомобиля марки Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, автомобиль был припаркован рядом с домом №26 на улице Полевой. Сумма ущерба составила 4,9 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование. Похитителей и автомобиль ищут.

Ранее мы писали, что в Петербурге угнали Lexus за 7 млн рублей.

Фото: Piter.TV