В Петербурге угнали Lexus за 7 млн рублей

Машина находилась без присмотра ровно два часа.

В четверг, 13 июня, в полицию Петроградского района пришла 45-летняя женщина и заявила об угоне дорого автомобиля марки Lexus lx570. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что оставила иномарку возле дома №4/2 по Южной дороге. Машина находилась без присмотра в период с 11:30 до 13:30. Ущерб составил семь миллионов рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полицейские ищут грабителей и машину.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге и Ленобласти угнали две дорогих иномарки.

Фото: Piter.TV