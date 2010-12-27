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За сутки в Петербурге и Ленобласти угнали две дорогих иномарки
Вчера, 10:25
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Alena_Zinovieva

За сутки в Петербурге и Ленобласти угнали две дорогих иномарки

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Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей.

В среду, 12 июня, в Петербурге и Ленобласти угнали две дорогих иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В этот день в полицию Приморского района обратился 62-летний мужчина. Он заявил о пропаже Lexus GX 460 стоимостью 4,1 млн рублей. Автомобиль был припаркован возле одного из домов на аллее Поликарпова.

Аналогичный случай произошел в Ленобласти. В полицию Всеволожского района обратилась 36-летняя женщина и заявила об угоне машины марки Toyota Land Cruiser. Транспортное средство находилось возле дома на проспекте Добровольского в городе Всеволожске. Сумма ущерба оценивается в 3 млн рублей.

По факту случившегося были возбуждены два уголовных дела по статье "Кража". Грабителей и машины ищут.

Ранее мы писали, что в Колпинском районе угнали самосвал с прицепом.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, кража автомобилей, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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