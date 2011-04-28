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В Сестрорецке у предпринимателя угнали Range Rover за 5,8 млн рублей
Сегодня, 10:30
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке у предпринимателя угнали Range Rover за 5,8 млн рублей

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Автомобиль застрахован, дополнительной системой слежения не оборудован.

Накануне в полицию Петербурга обратился 45-летний индивидуальный предприниматель и заявил о краже своего дорогого автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам мужчины, у него пропала машина марки Range Rover стоимостью 5,8 млн рублей. Автомобиль был припаркован у дома №305 на Приморском шоссе.

Транспортное средство было застраховано, дополнительной системой слежения не оборудовано. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Московском районе трех подельников уличили в угоне иномарок на 10,8 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: range rover, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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