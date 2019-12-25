В Московском районе трех подельников уличили в угоне иномарок на 10,8 млн рублей

Три из четырех машин злоумышленники украли за две недели с одной и той же платной парковки на Пулковском шоссе.

Полицейские задержали трех мужчин, которые причастные к угону иномарок на общую сумму 10,8 млн рублей. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным МВД, похитители были задержаны ранее по подозрению в совершении преступлений. Все преступления они совершили в Московском районе Петербурга. Так три из четырех машин злоумышленники украли за две недели с одной и той же платной парковки на Пулковском шоссе.

По версии следствия, первый автомобиль они угнали вечером 1 октября 2020 года. Тогда с парковки торгового центра по улице Шереметьевская пропала Kia Sorento Prime стоимостью 2,7 млн рублей.

Затем в январе 2021 года подельники угнали еще три машины. Утром 9 января — Hyundai Santa Fe, 11 января —Kia Sorento и 24 января — еще один Hyundai Santa Fe. Общая цена трех иномарок — 8,1 млн рублей.

Оперативники уголовно розыска Главка совместно с правоохранителями Московского района Петербурга вышли на подозреваемых. Задержанным от 38 до 59 лет, их оставили под стражей. Заведено уголовное дело по статье кража.

Ранее контролер забрал себе забытый в электричке смартфон. Он стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv