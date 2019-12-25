Контролер забрал себе забытый в электричке смартфон

Он стал фигурантом уголовного дела.

Контролёра электрички заподозрили в краже забытого в транспорте смартфона. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В полицию обратилась женщина, которая забыла смартфон в вагоне электрички сообщением "Санкт-Петербург-Балтийский – Сиверская". По подозрению в краже оперативно был задержан контролер-кассир данного поезда.

Выяснено, что 35-летний контролер, совершая осмотр вагонов, заметил под сиденьем смартфон. Осознав, что за его действиями никто не наблюдает, он присвоил чужое имущество себе. Билетный кассир планировал использовать телефон для личных целей. В настоящее время похищенное изъято и возращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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Фото: Piter.tv