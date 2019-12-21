В Сестрорецке задержали фальшивомонетчика и его компаньона-сбытчика

Молодым людям грозит до 8 лет лишения свободы.

Полиция Курортного района поймала с поличным фальшивомонетчика и его подельника, сообщила пресс-служба ГУ МВД 4 февраля.

Жители Сестрорецка 23 и 24 лет объединились для оборота поддельных денежных купюр не так давно. Один из них печатал на принтере фальшивые деньги, а его соучастник, работающий менеджером крупного интернет-магазина одежды и обуви, подкладывал подделки в кассу и забирал взамен настоящие деньги. Осенью прошлого года фальшивомонетчики сбыли порядка 11 пятитысячных купюр.

В конце января изготовитель должен был передать партию фальшивок своему компаньону на Гагаринской улице в Сестрорецке. Обоих молодых людей задержали полицейские на месте встречи. Купюры изъяты, возбуждены уголовные дела о незаконном обороте поддельных денег. Изготовителя фальшивок поместили под подписку о невыезде, сбытчик помещен под домашний арест. На данный момент устанавливаются другие возможные эпизоды с использованием фальшивых денег. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV