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Петербурженка украла украшения из ювелирного на 2 миллиона рублей
Сегодня, 17:29
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arteliseev

Петербурженка украла украшения из ювелирного на 2 миллиона рублей

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Злоумышленнице 18 лет.

По информации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ювелирном магазине с 10 по 21 января украли 98 изделий на сумму два миллиона пять тысяч рублей. 

Оперативники задержали злоумышленницу 31 января. Ей оказалась 18-летняя продавец-консультант. В квартире девушки на улице Михаила Дудина №12 провели обыск и нашли украденное. 

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и отпустили преступницу под подписку о невыезде. 

Ранее мы сообщали, что на борту самолета рейса Челябинск-Москва умер пассажир.

Фото: pxhere.com

Теги: кража из ювелирного магазина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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