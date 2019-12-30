Петербурженка украла украшения из ювелирного на 2 миллиона рублей

Злоумышленнице 18 лет.

По информации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ювелирном магазине с 10 по 21 января украли 98 изделий на сумму два миллиона пять тысяч рублей.

Оперативники задержали злоумышленницу 31 января. Ей оказалась 18-летняя продавец-консультант. В квартире девушки на улице Михаила Дудина №12 провели обыск и нашли украденное.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и отпустили преступницу под подписку о невыезде.

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Фото: pxhere.com