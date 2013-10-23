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В Сестрорецке простились с погибшим на Украине рядовым Балякиным
Сегодня, 18:13
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В Сестрорецке простились с погибшим на Украине рядовым Балякиным

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Егора Балякина представили к ордену мужества посмертно. 

В пятницу, 3 июня, в Сестрорецке с воинскими почестями простились с рядовым Егором Балякиным. Он погиб на Украине в ходе специальной операции, передает пресс-служба Смольного. 

Губернатор Петербурга Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он назвал Балякина настоящим российским солдатом, который отдал жизнь, защищая мирных жителей Донбасса и нашу страну. Балякин погиб 24 мая, его похоронили на Сестрорецком кладбище.

Егора Балякина представили к ордену мужества посмертно. 

Ранее мы писали, что во время спецоперации на Украине погиб 18-летний военнослужащий из Ленобласти. Глеб Тихомиров был уроженцем Выборгского района Ленобласти.

Фото: Piter.tv
 

Теги: погибший, рядовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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