В Сестрорецке простились с погибшим на Украине рядовым Балякиным

Егора Балякина представили к ордену мужества посмертно.

В пятницу, 3 июня, в Сестрорецке с воинскими почестями простились с рядовым Егором Балякиным. Он погиб на Украине в ходе специальной операции, передает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он назвал Балякина настоящим российским солдатом, который отдал жизнь, защищая мирных жителей Донбасса и нашу страну. Балякин погиб 24 мая, его похоронили на Сестрорецком кладбище.

Егора Балякина представили к ордену мужества посмертно.

Ранее мы писали, что во время спецоперации на Украине погиб 18-летний военнослужащий из Ленобласти. Глеб Тихомиров был уроженцем Выборгского района Ленобласти.

Фото: Piter.tv

