В Сестрорецке достроили новый родильный дом

Роддом будет готов принять 72 будущих мамы.

В Сестрорецке закончили строительство нового родительного дома. Накануне Госстройнадзор Петербурга завершил итоговую проверку готового объекта, сообщили в службе государственного строительного надзора и экспертизы города на Неве.

Роддом появится на пересечении улицы Пограничников и набережной реки Сестры. В новом медучреждении будет стационар на 72 роженицы и отделение восстановительного лечения, которое предусмотрено для обслуживания пациенток низкого перинатального и акушерского риска во время беременности и родов.

Инспекторы установили, что здание построено в соответствии со всеми требованиями, застройщику ООО "ИКАПЛАСТ" выдали заключение о пригодности объекта.

Вскоре рядом с новым роддомом появится еще одно медицинское учреждение, вместе они будут представлять единый больничный комплекс. Планируется, что комплекс откроют в 4 квартале 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти построят завод электротехнического оборудования.

Фото: gov.spb.ru