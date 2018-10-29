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В Сестрорецке достроили новый родильный дом
Сегодня, 10:19
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В Сестрорецке достроили новый родильный дом

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Роддом будет готов принять 72 будущих мамы.

В Сестрорецке закончили строительство нового родительного дома. Накануне Госстройнадзор Петербурга завершил итоговую проверку готового объекта, сообщили в службе государственного строительного надзора и экспертизы города на Неве. 

Роддом появится на пересечении улицы Пограничников и набережной реки Сестры. В новом медучреждении будет стационар на 72 роженицы и отделение восстановительного лечения, которое предусмотрено для обслуживания пациенток низкого перинатального и акушерского риска во время беременности и родов. 

Инспекторы установили, что здание построено в соответствии со всеми требованиями, застройщику ООО "ИКАПЛАСТ" выдали заключение о пригодности объекта. 

Вскоре рядом с новым роддомом появится еще одно медицинское учреждение, вместе они будут представлять единый больничный комплекс. Планируется, что комплекс откроют в 4 квартале 2019 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти построят завод электротехнического оборудования

Фото: gov.spb.ru

Теги: роддом, роддом в сестрорецке, родильный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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