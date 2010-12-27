В Ленобласти построят завод электротехнического оборудования

Предприятие создаст около 200 рабочих мест.

Во вторник, 13 августа, в Ленобласти заложили первый камень производственного комплекса АО "Хакель". Об сообщает пресс-служба администрации области.

Известно, что на предприятии будут производить устройства защиты от импульсных перенапряжений, молниезащитные и заземляющие устройства.

Отметим, что на строительство завода компания потратила 350 миллионов рублей. Предприятие расположилось на 11 тысячах квадратных метров. По словам экспертов, "Хакель"создаст около 200 новых рабочих мест.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершили ремонт Фонтанной улицы за 7,5 млн.

Фото:lenobl.ru