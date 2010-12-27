В Петербурге завершили ремонт Фонтанной улицы за 7,5 млн

Длина участка составила 170 метров.

Во вторник, 13 августа. в Петербурге завершился ремонт улицы в Центральном районе города. Об этом сообщает пресс-служба на Смольного.

Известно, что ремонт Фонтанной улицы обошелся городу в 7,5 млн рублей. Подрядчик обновил не только дорожное покрытие, но и тротуары. Длина участка составила 170 метров.

Заказ комитета по развитию транспортной инфраструктуры выполняло ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрасили граффити, посвященное Би Би Кингу.

Фото:КРТИ