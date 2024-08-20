В деревне Малое Карлино загорелась конюшня. Эвакуированы более 40 лошадей

Благодаря оперативным действиям животных удалось спасти, они не пострадали.

В ночь на вторник, 11 марта, поступила информация о возгорании в деревне Малое Карлино Ломоносовского района. Как информирует комитет правопорядка и безопасности Ленобласти, пламя охватило деревянную пристройку размером 6x6 метров, примыкающую к кирпичному зданию конюшни местного спортивного клуба.

Для ликвидации огня привлекались сотрудники 153 и 134 пожарных частей Гатчинского отряда Леноблпожспас. Работниками клуба совместно с пожарными была проведена успешная эвакуация более 40 лошадей из здания конюшни. Благодаря оперативным действиям животных удалось спасти, они не пострадали.

Стоит отметить, что областные пожарные подразделения регулярно проводят учения на различных объектах, что позволяет им эффективно справляться с реальными чрезвычайными ситуациями.

Ранее мы сообщили о том, что в Металлострое полыхали две бытовки.

Фото: Telegram / Правопорядок и безопасность ЛО