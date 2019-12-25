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В Металлострое полыхали две бытовки
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В Металлострое полыхали две бытовки

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Информация о пострадавших отсутствует.

В четверг, 6 марта, в 23:34 поступило сообщение о возгорании по адресу: Колпинский район, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литера Г. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

В двух бытовках размером 3x6 метров каждое произошло полное воспламенение.

7 марта в 00:34 пожар был потушен. Информация о пострадавших отсутствует. Для ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в "двушке" на Тореза горели постельные принадлежности.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Пожар,

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