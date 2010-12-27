В Сестрорецке построят частный детский сад за 50 млн рублей

Детское учреждение будет рассчитано на 40 мест.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею строительства частного детского сада в Сестрорецке. В ходе рабочего совещания членов Правительства города было принято решение предоставить компании-инвестору земельного участка под стойку, сообщает администрация Северной Столицы.

Градоночальник отметил, что с 2008 года район активно застраивается, однако детских учреждение в достаточном количестве не появляется. Для этих целей надо необходимо привлекать не только город, но и частный бизнес, считают в Смольном.

Новый частный детский сад будет рассчитан на 40 мест. Помимо групп дошкольного образования, проектом предусмотрено создание спортивных секций, творческих мастерских. Всего в детский сад планируется инвестировать 50 млн рублей.

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