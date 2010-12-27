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Петербуржцы могут писать Александру Беглову во "ВКонтакте"
Сегодня, 15:35
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Rybka123

Петербуржцы могут писать Александру Беглову во "ВКонтакте"

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Современные технологии позволят власти напрямую контактировать с горожанами и оперативнее решать проблемы.  

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов официально зарегистрировался "Вконтакте". Об этом градоначальник Северной Столицы рассказал на заседании в Смольном.

По словам Беглова, современные технологии позволят власти напрямую контактировать с горожанами и оперативнее решать проблемы. Он отметил, что обращения в социальной сети будут иметь официальный характер. 

Социальные сети – это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения
– написал Беглов.

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Фото: администрация Санкт-Петербурга  

Теги: администрация санкт-петербурга, александр беглов, вконтакте
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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