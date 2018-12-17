Исаакий и Спас на Крови будут работать без выходных из-за школьных каникул

Исаакиевский собор и Спас на крови будут работать без выходных из-за школьных каникул. В музеи поступило слишком много заявок на экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба Исаакиевского собора. Усиление спроса на экскурсии связывают с наступлением весенних школьных каникул.
В целях более полного удовлетворения культурных запросов жителей и гостей Санкт-Петербурга 27 марта (в среду) в музеях-памятниках "Исаакиевский собор" и "Спас на крови" объявлен рабочий день.
Пресс-служба
Каникулы в Петербурге начнутся 23 марта и закончатся 31 марта.
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Фото: Piter.tv
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