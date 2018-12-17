Исаакий и Спас на Крови будут работать без выходных из-за школьных каникул

В эти дни большой спрос на экскурсии.

Исаакиевский собор и Спас на крови будут работать без выходных из-за школьных каникул. В музеи поступило слишком много заявок на экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба Исаакиевского собора. Усиление спроса на экскурсии связывают с наступлением весенних школьных каникул.

В целях более полного удовлетворения культурных запросов жителей и гостей Санкт-Петербурга 27 марта (в среду) в музеях-памятниках "Исаакиевский собор" и "Спас на крови" объявлен рабочий день. Пресс-служба

Каникулы в Петербурге начнутся 23 марта и закончатся 31 марта.

Ранее на Piter.TV: Исаакий стал самой разыскиваемой достопримечательностью Петербурга.

Фото: Piter.tv