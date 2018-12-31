У сестрорецкой дачи Кочкина вновь обрушился фасад

Дача Кочкина является объектом культурного наследия регионального значения.

У объекта культурного наследия регионального значения дача Кочкина на улице Максима Горького, 8 в Сестрорецке снова обрушился фасад. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

В 2018 году комитет поручил Жилищному агентству Курортного района провести противоаварийные работы на памятнике, но в мае у северного фасада здания обрушился кусок ризалита. Прокуратура провела проверку. Объект включен в программу "Рубль за метр". То есть объект можно купить почти за даром, но за это его придется привести в надлежащий вид.

КГИОП просит как можно скорее подготовить документы дачи Кочкина к аукциону. Специалисты считают, что благодаря оставшимся фотоматериалам, восстановить объект не составит труда.

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Фото: КГИОП