В сестрорецком лесу нашли труп мужчины, который пропал 2 года назад

По предварительной версии, его убили собутыльники во время ссоры.

В Сестрорецком районном суде Петербурга рассмотрят дело об убийстве мужчины, который ранее считался без вести пропавшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина пропал весной 2017 года, об этом в полицию сообщил его отец. Правоохранители в ходе расследования выяснил, что происшествие носит криминальный характер. Тело было найдено закопанным в лесу.

По предварительной версии следствия, трое обвиняемых и погибший в мае 2017 года вместе выпивали на квартире в Сестрорецке. Во время ссоры один из выпивавших ударил другого острым предметом в область жизненно-важных органов. От этого потерпевший скончался на месте. После этого тело погрузили в машину, отвезли в лес, где и закопали

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