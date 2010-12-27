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В Мурино муж убил жену за храп
Сегодня, 17:54
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Rybka123

В Мурино муж убил жену за храп

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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина зарезал жену. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 22 на 23 февраля в квартире в поселке Мурино. Гражданский муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил свою супруге утюгом, а после нанес ее ножевое ранение. От полученных травм 44-летняя пострадавшая скончалась.

По предварительно информации, поводом к насилию послужила внезапно возникшая неприязнь, вызванная храпом спящей женщины. В отношении убийцы возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу.

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Фото: pixabay.com 

Теги: мурино, поножовщина, приозерский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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