В Мурино муж убил жену за храп

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина зарезал жену. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 22 на 23 февраля в квартире в поселке Мурино. Гражданский муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил свою супруге утюгом, а после нанес ее ножевое ранение. От полученных травм 44-летняя пострадавшая скончалась.

По предварительно информации, поводом к насилию послужила внезапно возникшая неприязнь, вызванная храпом спящей женщины. В отношении убийцы возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу.



Ранее на Piter.TV: Житель Колпино попался во время кражи ящика с инструментами

Фото: pixabay.com