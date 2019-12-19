Улицы Сестрорецка затопила вода

Бурный поток несется по дорогам города.

В ночь на 19 декабря в Сестрорецке произошло ужасное наводнение. Местные жители сняли на видео бурный поток, больше похожий на реку с сильным течением. По мутной воде плывут льдины и мусор.

Точную локацию автор записи не указал. Однако в сети есть и другие фотографии со стихией. По словам местных жителей, больше всего от наводнения пострадали парк "Дубки" и жители побережья Финского залива. Там, судя по снимкам, воды сейчас примерно по пояс.

В свою очередь закрытая дамба смогла защитить Петербург от мощной стихии. Жителям города пришлось перепрыгивать лишь через лужи.

Напомним, затворы дамбы закрыли 18 декабря в 17:21. Уже около 11 вечера в "Дубках" без бродней было не пройти. В настоящий момент уровень воды у дамбы около 65 см, на Васильевском острове – 89 см.

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