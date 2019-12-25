В Сестрорецке горожане спасли испуганную сову 

Спасители предположили, что у неё повреждено крыло.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Сестрорецке местные жители спасли перепуганную и одинокую сову. Об этом сообщает центр "Сирин".

Как оказалось, совушку заметили в лесополосе в центре города. В итоге перепуганную птицу к себе домой забрал местный житель. Однако сове лучше не стало. Она лишь прыгала по полу, а потом забилась в угол.

В итоге сову определили в благотворительный фонд "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Специалисты предположили, что у птицы сломано крыло.

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Фото:Сирин/вк