Мощность котельной составит 1,2 МВт.

В Сестрорецке для обеспечения больницы №40 теплом построят новую котельную. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. Решение о строительстве принято на совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства.

Строительством одноэтажной блочно-модульной котельной на Приморском шоссе построит компания "Петербургтеплоэнерго". Мощность котельной составит 1,2 МВт. Участок для строительства будет передан инвестору в аренду на 3 года.

Корпусы больницы №40 в Сестрорецке обновят до конца года. Стоимость ремонтных работ зданий 1980-х годов постройки составила 2,4 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv