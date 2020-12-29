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В Сестрорецке для обеспечения больницы №40 теплом построят новую котельную
Сегодня, 19:55
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В Сестрорецке для обеспечения больницы №40 теплом построят новую котельную

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Мощность котельной составит 1,2 МВт.

В Сестрорецке для обеспечения больницы №40 теплом построят новую котельную. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. Решение о строительстве принято на совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства.

Строительством одноэтажной блочно-модульной котельной на Приморском шоссе построит компания "Петербургтеплоэнерго". Мощность котельной составит 1,2 МВт. Участок для строительства будет передан инвестору в аренду на 3 года.

Корпусы больницы №40 в Сестрорецке обновят до конца года. Стоимость ремонтных работ зданий 1980-х годов постройки составила 2,4 миллиарда рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: 40 городская больница, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Estuano Epivirm
Сегодня 20:31

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