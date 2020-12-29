В Сестрорецке для обеспечения больницы №40 теплом построят новую котельную. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. Решение о строительстве принято на совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства.
Строительством одноэтажной блочно-модульной котельной на Приморском шоссе построит компания "Петербургтеплоэнерго". Мощность котельной составит 1,2 МВт. Участок для строительства будет передан инвестору в аренду на 3 года.
Корпусы больницы №40 в Сестрорецке обновят до конца года. Стоимость ремонтных работ зданий 1980-х годов постройки составила 2,4 миллиарда рублей.
Фото: Piter.tv
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