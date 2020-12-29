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Корпусы больницы №40 в Сестрорецке обновят до конца года
Сегодня, 18:02
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smirenny

Корпусы больницы №40 в Сестрорецке обновят до конца года

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Стоимость ремонтных работ зданий 1980-х годов постройки составила 2,4 миллиарда рублей. 

В среду, 13 января, губернатор Петербурга посетил Курортный район с рабочим визитом, он проверил, как идут работы по обновлению четырех корпусов городской больницы № 40 Сестрорецке. Об этом сообщили в Смольном. 

Весной прошлого года больница открыла реабилитационный блок на 180 мест для переболевших коронавирусом пациентов впервые в России. По мнению главы города, это хороший опыт. 

Стоимость ремонтных работ зданий 1980-х годов постройки составила 2,4 миллиарда рублей. Реконструкцию в больнице на 1170 мест должны завершить до конца текущего года. Отметим, что учреждение не останавливало прием пациентов. 

Ранее мы писали, что в Петербурге показали работу нового COVID-детектора.

Фото: пресс-служба городской администрации

Теги: реконструкция больницы, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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