Корпусы больницы №40 в Сестрорецке обновят до конца года

Стоимость ремонтных работ зданий 1980-х годов постройки составила 2,4 миллиарда рублей.

В среду, 13 января, губернатор Петербурга посетил Курортный район с рабочим визитом, он проверил, как идут работы по обновлению четырех корпусов городской больницы № 40 Сестрорецке. Об этом сообщили в Смольном.

Весной прошлого года больница открыла реабилитационный блок на 180 мест для переболевших коронавирусом пациентов впервые в России. По мнению главы города, это хороший опыт.

Стоимость ремонтных работ зданий 1980-х годов постройки составила 2,4 миллиарда рублей. Реконструкцию в больнице на 1170 мест должны завершить до конца текущего года. Отметим, что учреждение не останавливало прием пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге показали работу нового COVID-детектора.

Фото: пресс-служба городской администрации